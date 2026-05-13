「あぁあ、楽しかった」“芝生にぺたん” 鶴岡果恋の休日 親友との心満たされる一日を大公開
鶴岡果恋が自身のインスタグラムを更新。親友との穏やかな休日の様子を披露した。
【写真】“芝生にぺたん” の鶴岡果恋（全7枚）
「大大だーいすきな家族みたいな存在の親友ちゃんと1日自然にふれて美味しいご飯たべてのんび〜り語り尽くした日」とつづった鶴岡。「心が満たされてひとつひとつの言葉が温かくてなんとも言葉にできない満足感」「あぁあ、楽しかった」と特別な時間を振り返った。投稿では、公園の芝生に座り込んだリラックス感あふれるショットを公開。ベージュのブラウスにブルーデニム、スニーカーを合わせたカジュアルなスタイルで、芝生にぺたんと座りながら足を伸ばして笑顔を見せている。サングラスをおでこにかけた自然体の表情からも、気心知れた相手との時間を満喫している様子が伝わってくる。また、この日食べたとみられる鉄板ハンバーグの写真や、人気生ドーナツ店「I’m donut？」のドーナツが並んだショットもアップ。箱の中にはさまざまな種類のドーナツがぎっしり詰められており、充実した休日らしい食の楽しみも見て取れる。さらに「いつもいつもありがとう」と感謝の気持ちを記し、親友とのツーショットも投稿。最後には、公園で太陽を見上げる後ろ姿も公開され、ゆったりとした空気感あふれる投稿となっている。この投稿にファンからは「大事な時間ですね」「ドーナツ全部食べたんですか」といったコメントが寄せられ、自然体あふれる休日ショットに注目が集まった。今季初のメジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」では予選通過を果たした鶴岡。次戦は5月15日開幕の「Sky RKB レディスクラシック」に出場予定で、リフレッシュした状態でのプレーに期待が高まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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