◇プロ野球セ・リーグ 巨人5xー3広島（5月12日、岐阜）

2-3と追いかける7回にマウンドに上がった巨人の田和廉投手。3月28日の阪神戦に登板してからここまで15試合に登板し、無失点と新人としての球団記録を更新し続けています。

この日も、危なげない投球に増田陸選手の好守もあって、8球で広島打線を無失点に仕留めました。試合後、数を重ねるごとに自信がついているのではないか聞くと、「いや、自分の中では本当にいつも通りということを徹底しているので、自信はそんなにないですね」と意外な答えが返ってきました。

「まだまだというか、その、自分の中ではできることを精一杯やろうというのを繰り返しているだけなので。マウンドにあがっているときは数字のことは考えていないです。点差とか、どの場面で行くかっていうほうが自分は思いが変わってくるというか・・・勝ちだと力みも入りますし、負け試合でもやることは変わらないメンタルで投げているという感じです」

緊張した方がパフォーマンスが上がるタイプだと自称した田和投手。この試合を入れて、無失点記録は16になりました。これからもプレッシャーを楽しみながら投げていく、そんな姿を期待できそうです。