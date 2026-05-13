【漫画】報酬はなんと500万円!? 伝説の料理漫画『ザ・シェフ』の主人公が「幻の料理人」と呼ばれる理由

法外な報酬と引き換えに完璧な料理を提供する天才シェフ

数ある料理漫画の中でも、異彩を放つ名作『ザ・シェフ』。

本作の主人公である味沢匠（あじさわ・たくみ）は、特定の店舗を持たず、依頼人の希望に応じて料理を作り上げる天才シェフです。

彼は「幻の料理人」と呼ばれ、時には法外とも言える報酬を要求します。

例えば、石油産出国であるパミール王国の大臣をもてなす晩餐を依頼された際、味沢が提示した報酬はなんと500万円でした。

なぜ彼はそれほどまでに強気な価格設定ができるのでしょうか？

星付きレストランのピンチを救う圧倒的な技術

その実力が遺憾なく発揮されているのが、第5話「ミシュラン方式」のエピソードです。

舞台となるのは、フランスのミシュラン方式の採点法による日本初の「全国レストランガイド」で一つ星を獲得した「東京グルメ会館」。

しかし、現在の同店の料理は「火の通し過ぎ」「フランボワーズソースの酸味がいかされていない」と評されるほど味が落ちていました。

レストランガイドの覆面調査員が来店するかもしれない日を乗り切るため、オーナーは味沢の元を訪れ、数日間だけの臨時のシェフを依頼します。

「料理を作るだけ」という徹底したプロ意識

依頼を引き受けた味沢ですが、「ただし料理を作るだけです。それ以外の事は責任を負いかねる」と言い放ちます。

情に流されることなく、あくまで契約に基づき完璧な一皿を提供する。

この徹底したクールさと確かな技術こそが、味沢匠が「幻の料理人」として大金を稼ぐことができる最大の理由なのです。

厨房で他の料理人から「たかが流れ者の料理人」と反感を買おうとも動じない味沢。

刺激的なストーリーと本格的な料理の描写が交差する『ザ・シェフ』。

天才料理人の鮮やかな手口を、ぜひ本編で確かめてみてください。