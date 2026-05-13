あなたは読める？難読駅！音威子府駅/特牛駅/JR徳島線の府中駅の読み方とは！？【図解 鉄道の話】

あなたは読める？難読駅！音威子府駅/特牛駅/JR徳島線の府中駅の読み方とは

長い駅名は更新が続いている

日本には約１万の駅が存在しますが、なかには意表をつく面白い駅名があります。たとえば難読で有名なところでは、JR宗谷本線の音威子府駅は「おといねっぷ」駅と読みます。その意味はアイヌ語で「川口のにごっている川」、「川尻を歩くと泥んこになる川」だそうです。本州にある難読駅ではJR山陰本線の特牛駅で、「こっとい」駅と読みます。四国ではJR徳島線の「府中」駅で、これを「ふちゅう」と読んでしまうのは、おそらく関東の人でしょう。徳島線の府中駅は「こう」駅と読みます。

次に「日本一長い駅名」を見てみましょう。それは富山地方鉄道の、読み仮名が３２字である「トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前（五福末広町）」停留場です。それまで１位だった京福電気鉄道北野線の「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」を抜いて2021（令和３）年に１位になりました。長い駅名は注目を浴び、地域のPRにもなるので、更新され続けています。つまり、駅名が長ければそれだけインパクトがあるので、競争が生まれるのです。反対に「日本一短い駅名」は、JR紀勢本線と近鉄名古屋線、伊勢鉄道伊勢線が交わる津駅です。津駅は「世界一短い地名・駅名」としてギネスに登録されています。

日本の駅名は１文字から３２文字まである

日本一長い駅名：トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前（五福末広町）

2021（令和３）年１月１日に駅名を変更したと富山地方鉄道の駅。文字表記は２５文字、音読数は３２文字で、日本一長い駅名です。長い駅名は地域のPRにもなるため、最長記録が更新され続けています。

日本一短い駅名：津

JR東海紀勢本線、伊勢鉄道伊勢線、近鉄名古屋線が通る三重県津市の駅。漢字表記も読み仮名数も１文字の、日本一短い駅名です。

著者厳選！難読駅名５選

大楽毛（おたのしけ）JR根室本線（北海道釧路市）

アイヌ語由来の駅名。「大」をオと読み、「楽」をタノシと読む発想が難しい。

下総松崎（しもうさまんざき）JR成田線（千葉県成田市）

松崎をマンザキと読むのは難しい。下総も下総国を知らないとシモソウと読んでしまいそう。

信貴山口（しぎさんぐち）近鉄信貴線（大阪府八尾市）

山の名前だと分からないと山口をヤマグチと読んでしまう。

浅海井（あざむい）JR日豊本線（大分県佐伯市）

海をムと読むのが難しい。私も一発で読むことはできなかった。

奥武山公園（おうのやまこうえん）ゆいレール（沖縄県那覇市）

沖縄は独特の地名が多そうだが難読駅は少ない。ただしここは難読。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』交綿貫 渉