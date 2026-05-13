通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間7％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.74 5.48 6.84 7.59
1MO 7.31 5.60 6.24 6.90
3MO 7.65 5.73 6.58 7.01
6MO 8.01 6.02 7.01 7.30
9MO 8.13 6.21 7.31 7.44
1YR 8.28 6.47 7.61 7.61
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.43 8.26 6.24
1MO 6.94 8.24 6.31
3MO 7.44 8.63 6.66
6MO 7.90 9.03 6.95
9MO 8.18 9.21 7.15
1YR 8.37 9.40 7.34
東京時間10:30現在 参考値
ドル円短期ボラは落ち着いた水準での推移が継続。
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6MO 8.01 6.02 7.01 7.30
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:30現在 参考値
ドル円短期ボラは落ち着いた水準での推移が継続。