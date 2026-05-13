元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が１３日、都内で「ａｕでんち」ＰＲ発表会に出席した。

「ａｕでんち」は、ａｕエネルギー＆ライフ株式会社が「ａｕでんき」と蓄電池を組み合わせた新サービス。電気代は「ものすごーく気にします」と回答。「独身時代は（グループ活動で）家にいないことが多かったからそんなに考えなかった」というが、３月に第１子を出産した新米ママは「今はおうち時間がメインで、１日中ずっとエアコンつけていたりする」と告白。「節約したいとは思うけど、エアコンの温度１度、２度上げないと暑い」と切実な悩みを語った。

「ａｕでんち」を契約すると、蓄電池の初期費用や設置工事費、月額料金が０円。電気代も３０００円抑えられるという。松村は「まだママ友っていう存在はいないけど、これを情報として（ママ友を作る）」と意欲。「『お得な情報知りたくないですか？じゃあ友だちになってくれませんか？』と。みんなが大好きな３大キーワードですね。覚えておきます」と満面の笑みを浮かべた。

お金を使いたいことには「レジャーの下見」と回答。「今後（娘と）すごいお出かけしたいと思っている。（自分が）大阪出身で、東京近辺のレジャー施設にほとんど行ったことがない。子どもが大きくなる前に、１人で下見に行って『ここの水族館好きそうだな』とか毎月見に行きたい」と声を弾ませていた。

イベントではクイズに挑戦。商品としてコーポレートキャラクター「るんるんるんも」のグッズを贈られると「私の娘に似てる気がします。母性湧いちゃう」とメロメロ。スクワットをしながらあやすようなそぶりを見せると「毎日スクワットしています。子りんごに鍛えさせられています」と実演していた。