落語家の桂文珍が１３日、大阪・ミナミのなんばグランド花月で毎年８月８日に開催する「吉例８８第四十四回桂文珍独演会」（同所）のＰＲ会見を行い「おかげさまで４４年間休まずやれたのは自分でも驚いています。８８（ハチハチ）というくらいですから８８歳まではやりたい。今７７歳ですから、五十五回までやれたら」と、喜寿から米寿へと続けていく意気込みを示した。

今回は春風亭小朝をゲストに迎え、過疎の村でロボット住職が巻き起こす騒動を描いた新作「ナム２アル２（ナムナムアルアル）」、開催中の大阪松竹座さよなら公演「御名残五月大歌舞伎」で中村七之助が「おたか」を演じる「心中月夜星野屋」の元ネタとなった「星野屋」（古典落語を小佐田定雄氏が脚色して文珍が口演）、そして桂米朝の教えを受け「やっとこういうネタができる年齢に差しかかってきた」という古典落語の名作「帯久（おびきゅう）」。「元気な間は３本立てでいきます」と意気込んだ。

公演で全国を巡り、ＮＧＫの出番も精力的にこなすなど、７７歳でもパワーは衰えない。「落語は番頭を演じるのが楽な時と、旦那を演じるのが楽な時と、年齢によって変わってくる。今は普通にしゃべってるだけで旦那ができるというところで、飽きずにやれた」と自身の“成長”を実感しているようだ。

チケットは好評発売中どころか「ご好評いただきまして、正直申しますと（残り）１０枚くらいしかない」と「満員御礼」のミニ垂れ幕と、大入り袋（をデザインした「薬入れ」にしているポーチ）を掲げて、ファンの来場を待ち望んでいた。