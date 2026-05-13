翻訳センター<2483.T>がストップ高の水準となる２１９３円でカイ気配となっている。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算と２７年３月期の業績見通しの開示にあわせ、株主還元方針の変更を発表し、材料視されたようだ。新たな株主還元方針では中期経営計画の期間中、株主資本配当率（ＤＯＥ）６％以上及び総還元性向１００％を２６年３月期の期末配当より適用する形とする。これに伴い、前期の年間配当について従来の見通しから６５円増額して１４０円とし、今期も年間配当予想は１４０円とする。



２７年３月期の売上高は前期比３．９％増の１１３億円、最終利益は同８．１％増の５億円となる見通し。同時に、２８年３月期までの中期経営計画の業績目標数値を修正した。２８年３月期の売上高目標は従来の目標から１３億円減額の１１７億円、最終利益目標は２億円減額の６億円に見直している。



出所：MINKABU PRESS