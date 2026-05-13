アリアケが大幅反発、１００万株を上限とする自社株買い発表と今期記念配当実施を好感

アリアケジャパン<2815.T>が大幅反発している。午前１０時ごろに上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の３．１４％）、または６０億円を上限とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は５月１４日から来年５月１２日までで、資本効率の向上及び株主還元のためとしている。



また、同時に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高６９２億３２００万円（前期比３．４％増）、営業利益１１２億５１００万円（同４．５％減）、純利益９５億４８００万円（同１．０％増）と営業減益を見込むものの、年間配当予想を前期比１２０円増の３００円としたことも好材料視されている。６月２日に創業６０周年を迎えることから、１２０円の記念配当を実施する。



なお、２６年３月期決算は、売上高６６９億５７００万円（前の期比２．４％増）、営業利益１１７億８２００万円（同６．０％増）、純利益９４億５８００万円（同１５．３％増）だった。



出所：MINKABU PRESS