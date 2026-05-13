「主要なターゲットだ」残留決定のイングランド古豪、新エースは日本代表FWか！プレミア勢で「激しい争奪戦」
フェイエノールトの上田綺世は、エールディビジで得点王の個人タイトル獲得に迫っている。この夏のプレミアリーグへのステップアップが注目されるのも不思議ではない。
リーグ戦で25ゴールと２位に８差で得点ランク首位に立つ上田。今季のブレイクで多くの関心を引きつけ、複数のクラブが移籍先候補として騒がれている。
そのひとつが、田中碧が所属するリーズだ。ピート・オルーク記者は、リーズにとって上田は「主要なターゲット」だと話した。
同記者は『Football Insider』で「リーズは今季のプレミアリーグでドローが２番目に多く、得点力向上が課題だ。それだけに、この夏、少なくともひとりのCF獲得を狙っているのは明白だ」と述べている。
「Football Insiderの情報源によると、フェイエノールトのストライカーであるウエダがエールディビジで輝き、リーズの主要なターゲットになっている。日本代表は今季ここまで公式戦40試合で26得点をあげており、ミカ・ゴッツやトロイ・パロットを上回って、リーグの得点ランキングを独走中だ」
「ここ数週間でエバートンやトッテナム、ブライトンの関心も報じられた。リーズは彼の獲得をめぐり、激しい争奪戦に直面するとみられる」
リーズは５月11日のトッテナム戦で引き分け、２試合を残してプレミアリーグ残留を決めた。確定したことで、これから来季に向けたチーム編成の動きは本格化していくだろう。
スポルティングとの契約が満了する守田英正への関心も絶えず報じられているリーズ。上田や守田の獲得、田中の残留と、日本人選手の去就に関連するリーズの動向に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
リーグ戦で25ゴールと２位に８差で得点ランク首位に立つ上田。今季のブレイクで多くの関心を引きつけ、複数のクラブが移籍先候補として騒がれている。
そのひとつが、田中碧が所属するリーズだ。ピート・オルーク記者は、リーズにとって上田は「主要なターゲット」だと話した。
「Football Insiderの情報源によると、フェイエノールトのストライカーであるウエダがエールディビジで輝き、リーズの主要なターゲットになっている。日本代表は今季ここまで公式戦40試合で26得点をあげており、ミカ・ゴッツやトロイ・パロットを上回って、リーグの得点ランキングを独走中だ」
「ここ数週間でエバートンやトッテナム、ブライトンの関心も報じられた。リーズは彼の獲得をめぐり、激しい争奪戦に直面するとみられる」
リーズは５月11日のトッテナム戦で引き分け、２試合を残してプレミアリーグ残留を決めた。確定したことで、これから来季に向けたチーム編成の動きは本格化していくだろう。
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