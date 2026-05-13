13日11時現在の日経平均株価は前日比194.36円（0.31％）高の6万2936.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1042、値下がりは474、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を60.54円押し上げている。次いでダイキン <6367>が42.07円、セコム <9735>が37.75円、三菱商 <8058>が37.61円、ソニーＧ <6758>が35.20円と続く。



マイナス寄与度は178.61円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が109.62円、ＴＤＫ <6762>が29.16円、レーザーテク <6920>が24.94円、ファナック <6954>が24.3円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は卸売で、以下、非鉄金属、保険、サービスと続く。値下がり上位には金属製品、石油・石炭、その他金融が並んでいる。



※11時0分11秒時点



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