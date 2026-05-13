「ムーミン」の物語に登場する、ちょっと不思議で目が離せない「ニョロニョロ」が主役のフェアを開催。

「ニョロニョロ」デザインのTシャツやバッグ、クッションなど、多彩な新作グッズが順次登場します！

「ムーミン」ニョロニョロフェア

グッズ発売日：2026年5月より順次

「ムーミン」の物語に登場する不思議な生き物「ニョロニョロ」は、ただ並んでいるだけなのに、なぜか気になる存在。

集団でゆらゆらと移動する様子が特徴的で、夏至の前夜に種をまくと地面から生えてくるとされています☆

そんな、「ムーミン」の物語の中でひときわミステリアスな存在「ニョロニョロ」のグッズが大集合する「ニョロニョロフェア」を開催。

ミステリアスな「ニョロニョロ」モチーフのTシャツやバッグなど、多彩な新作グッズが順次発売されます。

2026年のキーアートを使ったグッズをはじめ、蓄光仕様やクリア素材など、「ニョロニョロ」の世界観を表現したグッズが多数。

ちょっと不思議で目が離せない「ニョロニョロ」の魅力を楽しめるグッズから、一部を紹介します！

サンスター文具「フィンガーパペット ニョロニョロ」

発売日：2026年6月上旬

価格：418円（税込）

発売元：サンスター文具

サンスター文具から「ニョロニョロ」のフィンガーパペット（指人形）が登場。

コレクションしやすいサイズ感で、飾っても楽しいグッズです。

おしゃれなパッケージに入っているので、ちょっとしたギフトにも仕えます☆

モリシタ「蓄光ニョロニョロクッション」

発売日：2026年6月

価格：各4,400円（税込）

発売元：モリシタ

暗くなるとやさしく光る、「蓄光ニョロニョロクッション」がモリシタから発売。

存在感のあるフォルムと「ニョロニョロ」らしい蓄光仕様で、インテリアのアクセントとしても楽しめます。

ポーズと表情は3種類あり、揃えて並べたくなるデザインです！

スモール・プラネット「刺繍巾着」

発売日：2026年6月上旬

価格：1,980円（税込）

発売元：スモール・プラネット

スモール・プラネットからは、光る「ニョロニョロ」をイメージしたグッズが続々登場。

「刺繍巾着」は、黒い生地に「ニョロニョロ」の刺繍が映えるデザインです。

ツヤ感のある生地に、蛍光グリーンのプリントとヒモがアクセント。

コントラストのあるデザインで、小物の収納や持ち歩き用として、日常使いできます☆

スモール・プラネット「リフレクターキーホルダー」

発売日：2026年6月上旬

価格：1,650円（税込）

発売元：スモール・プラネット

電気を体にたくわえる「ニョロニョロ」をモチーフにした、リフレクター仕様のキーホルダーも登場。

暗い場所での安全対策に活躍するほか、持ち物の目印にもぴったりです！

スモール・プラネット「蓄光ステッカー」

発売日：2026年6月上旬

価格：660円（税込）

発売元：スモール・プラネット

暗いところで光る、蓄光仕様のステッカー。

ノートやスマートフォン、身の回りの小物などに貼って楽しめるサイズです。

「ニョロニョロ」の姿が光って見えるので、明るい場所と暗い場所で、異なる見え方が楽しめます☆

ゾーウィー「アクリルキーホルダー」

発売日：2026年5月中旬

価格：1,100円（税込）

発売元：ゾーウィー

ゾーウィーでは、「アクリルキーホルダー」をはじめ、多彩な「ニョロニョロ」グッズを展開。

「アクリルキーホルダー」は、集団でゆらゆら移動する、ミステリアスな「ニョロニョロ」のメインアートがデザインされています。

アクリルを重ねた立体感のある仕様で、見る角度によって異なる表情が楽しめるグッズです！

ゾーウィー「クリアポーチ」

発売日：2026年5月中旬

価格：2,200円（税込）

発売元：ゾーウィー

内側と外側、それぞれにアートをあしらった「ニョロニョロ」の「クリアポーチ」

クリア素材を活かした、奥行きあるデザインです。

サイズは、小物や文具、コスメなどの整理に便利な大きさ。

引き手には、メインアートに合わせたカラーのリボンが使用されています☆

ゾーウィー「トートバッグ」

発売日：2026年5月中旬

価格：3,080円（税込）

発売元：ゾーウィー

「トートバッグ」は、ブルーの生地にあしらわれた「ニョロニョロ」のアートが印象的。

内ポケット付きで、A4サイズもすっぽり入るサイズだから、ちょっとした外出にも活躍してくれます！

ゾーウィー「PVCトートバッグ ニョロニョロ」

発売日：2026年5月7日(木)

価格：2,530円（税込）

発売元：ゾーウィー

透明感のあるPVC素材に「ニョロニョロ」のアートをあしらったトートバッグ。

雨の日でも使いやすい素材感で、「ニョロニョロ」の姿が映えるデザインです。

コンパクトな見た目ながらしっかりとマチがあり、日常のお出かけやサブバッグとして使えます☆

ゾーウィー「蓄光アクリルキーホルダー ニョロニョロ」

発売日：2026年5月中旬

価格：1,210円（税込）

発売元：ゾーウィー

アクリル素材を使用した「ニョロニョロ」のキーホルダーは蓄光仕様。

暗い場所ではほのかに光る様子は、雷を体に貯める「ニョロニョロ」の性質が表現されています☆

ゾーウィー「ニョロニョロPVCエコポシェ」

発売日：2026年5月中旬

価格：各2,310円（税込）

発売元：ゾーウィー

エコバッグをコンパクトに畳んで収納できる「ニョロニョロPVCエコポシェ」

ボールチェーン付きのミニポシェットなので、バッグへ取り付けて携帯することもできます。

デザインは、グレーとイエローの2色展開です！

ゾーウィー「NALGENEボトル1L」

発売日：2026年5月7日(木)

価格：4,620円（税込）

発売元：ゾーウィー

落ち着いたグレージュカラーに、「ニョロニョロ」のデザインをあしらった、1Lサイズのナルゲンボトル。

目盛り付きだから、水分摂取量もひと目で確認できます。

軽量かつ耐久性に優れた素材で、アウトドアから日常使いまで、幅広く活躍するグッズです☆

ゾーウィー「ニョロニョロシャカシャカクッション」

発売日：2026年5月7日(木)

価格：3,850円（税込）

発売元：ゾーウィー

しゃかしゃかした手触りを楽しめる「ニョロニョロ」の形をしたクッション。

ナイロン素材と、やわらかい綿が使用されています。

ゾーウィー「巾着トートバッグ ニョロニョロ」

発売日：2026年5月7日(木)

価格：1,980円（税込）

発売元：ゾーウィー

巾着仕様で、口元を絞れる「巾着トートバッグトートバッグ ニョロニョロ」

荷物の出し入れがしやすく、中身をさっとまとめたいときにも便利です！

ワタナベ「ニョロニョロ Tシャツ」

発売日：2026年5月中旬予定

価格：各4,950円（税込）

発売元：ワタナベ

ワタナベからは、フロントに大きく「ニョロニョロ」をデザインしたTシャツが発売されます。

カラーはホワイト・ブラック・サファリ・アーミーグリーンの4色展開。

1枚でも着こなしのポイントになり、シンプルなコーディネートに取り入れやすい仕上がりです☆

「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカー

対象店舗：

・ムーミンショップ（銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店）

・ムーミンショップ カジュアルエディション（札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店）

・ムーミンカフェ 軽井沢

・ムーミンカフェ スタンド（越谷レイクタウン、大阪梅田）

・MOOMIN SHOP ONLINE

・ムーミンショップ 楽天市場店

・ムーミンバレーパーク

※各店舗なくなり次第終了

※プレゼント条件は各店舗にお問い合わせください

対象店舗でフェア対象の商品を購入すると、「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカーをプレゼント。

体に電気エネルギーをたくわえる「ニョロニョロ」をイメージした、キラキラホログラム仕様のステッカーです！

約7.5×8cmの存在感のあるサイズで、ノートやファイルなど身の回りの持ち物をデコレーションして楽しめます☆

「ムーミン」の物語に登場する不思議な生き物「ニョロニョロ」をモチーフにした、多彩な新作グッズが続々登場。

「ムーミン」ニョロニョロフェアで展開される「ニョロニョロ」グッズは、2026年5月より順次発売です！

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