Tシャツやバッグ、クッションなど多彩に展開！「ムーミン」ニョロニョロフェア
「ムーミン」の物語に登場する、ちょっと不思議で目が離せない「ニョロニョロ」が主役のフェアを開催。
「ニョロニョロ」デザインのTシャツやバッグ、クッションなど、多彩な新作グッズが順次登場します！
「ムーミン」ニョロニョロフェア
グッズ発売日：2026年5月より順次
「ムーミン」の物語に登場する不思議な生き物「ニョロニョロ」は、ただ並んでいるだけなのに、なぜか気になる存在。
集団でゆらゆらと移動する様子が特徴的で、夏至の前夜に種をまくと地面から生えてくるとされています☆
そんな、「ムーミン」の物語の中でひときわミステリアスな存在「ニョロニョロ」のグッズが大集合する「ニョロニョロフェア」を開催。
ミステリアスな「ニョロニョロ」モチーフのTシャツやバッグなど、多彩な新作グッズが順次発売されます。
2026年のキーアートを使ったグッズをはじめ、蓄光仕様やクリア素材など、「ニョロニョロ」の世界観を表現したグッズが多数。
ちょっと不思議で目が離せない「ニョロニョロ」の魅力を楽しめるグッズから、一部を紹介します！
サンスター文具「フィンガーパペット ニョロニョロ」
発売日：2026年6月上旬
価格：418円（税込）
発売元：サンスター文具
サンスター文具から「ニョロニョロ」のフィンガーパペット（指人形）が登場。
コレクションしやすいサイズ感で、飾っても楽しいグッズです。
おしゃれなパッケージに入っているので、ちょっとしたギフトにも仕えます☆
モリシタ「蓄光ニョロニョロクッション」
発売日：2026年6月
価格：各4,400円（税込）
発売元：モリシタ
暗くなるとやさしく光る、「蓄光ニョロニョロクッション」がモリシタから発売。
存在感のあるフォルムと「ニョロニョロ」らしい蓄光仕様で、インテリアのアクセントとしても楽しめます。
ポーズと表情は3種類あり、揃えて並べたくなるデザインです！
スモール・プラネット「刺繍巾着」
発売日：2026年6月上旬
価格：1,980円（税込）
発売元：スモール・プラネット
スモール・プラネットからは、光る「ニョロニョロ」をイメージしたグッズが続々登場。
「刺繍巾着」は、黒い生地に「ニョロニョロ」の刺繍が映えるデザインです。
ツヤ感のある生地に、蛍光グリーンのプリントとヒモがアクセント。
コントラストのあるデザインで、小物の収納や持ち歩き用として、日常使いできます☆
スモール・プラネット「リフレクターキーホルダー」
発売日：2026年6月上旬
価格：1,650円（税込）
発売元：スモール・プラネット
電気を体にたくわえる「ニョロニョロ」をモチーフにした、リフレクター仕様のキーホルダーも登場。
暗い場所での安全対策に活躍するほか、持ち物の目印にもぴったりです！
スモール・プラネット「蓄光ステッカー」
発売日：2026年6月上旬
価格：660円（税込）
発売元：スモール・プラネット
暗いところで光る、蓄光仕様のステッカー。
ノートやスマートフォン、身の回りの小物などに貼って楽しめるサイズです。
「ニョロニョロ」の姿が光って見えるので、明るい場所と暗い場所で、異なる見え方が楽しめます☆
ゾーウィー「アクリルキーホルダー」
発売日：2026年5月中旬
価格：1,100円（税込）
発売元：ゾーウィー
ゾーウィーでは、「アクリルキーホルダー」をはじめ、多彩な「ニョロニョロ」グッズを展開。
「アクリルキーホルダー」は、集団でゆらゆら移動する、ミステリアスな「ニョロニョロ」のメインアートがデザインされています。
アクリルを重ねた立体感のある仕様で、見る角度によって異なる表情が楽しめるグッズです！
ゾーウィー「クリアポーチ」
発売日：2026年5月中旬
価格：2,200円（税込）
発売元：ゾーウィー
内側と外側、それぞれにアートをあしらった「ニョロニョロ」の「クリアポーチ」
クリア素材を活かした、奥行きあるデザインです。
サイズは、小物や文具、コスメなどの整理に便利な大きさ。
引き手には、メインアートに合わせたカラーのリボンが使用されています☆
ゾーウィー「トートバッグ」
発売日：2026年5月中旬
価格：3,080円（税込）
発売元：ゾーウィー
「トートバッグ」は、ブルーの生地にあしらわれた「ニョロニョロ」のアートが印象的。
内ポケット付きで、A4サイズもすっぽり入るサイズだから、ちょっとした外出にも活躍してくれます！
ゾーウィー「PVCトートバッグ ニョロニョロ」
発売日：2026年5月7日(木)
価格：2,530円（税込）
発売元：ゾーウィー
透明感のあるPVC素材に「ニョロニョロ」のアートをあしらったトートバッグ。
雨の日でも使いやすい素材感で、「ニョロニョロ」の姿が映えるデザインです。
コンパクトな見た目ながらしっかりとマチがあり、日常のお出かけやサブバッグとして使えます☆
ゾーウィー「蓄光アクリルキーホルダー ニョロニョロ」
発売日：2026年5月中旬
価格：1,210円（税込）
発売元：ゾーウィー
アクリル素材を使用した「ニョロニョロ」のキーホルダーは蓄光仕様。
暗い場所ではほのかに光る様子は、雷を体に貯める「ニョロニョロ」の性質が表現されています☆
ゾーウィー「ニョロニョロPVCエコポシェ」
発売日：2026年5月中旬
価格：各2,310円（税込）
発売元：ゾーウィー
エコバッグをコンパクトに畳んで収納できる「ニョロニョロPVCエコポシェ」
ボールチェーン付きのミニポシェットなので、バッグへ取り付けて携帯することもできます。
デザインは、グレーとイエローの2色展開です！
ゾーウィー「NALGENEボトル1L」
発売日：2026年5月7日(木)
価格：4,620円（税込）
発売元：ゾーウィー
落ち着いたグレージュカラーに、「ニョロニョロ」のデザインをあしらった、1Lサイズのナルゲンボトル。
目盛り付きだから、水分摂取量もひと目で確認できます。
軽量かつ耐久性に優れた素材で、アウトドアから日常使いまで、幅広く活躍するグッズです☆
ゾーウィー「ニョロニョロシャカシャカクッション」
発売日：2026年5月7日(木)
価格：3,850円（税込）
発売元：ゾーウィー
しゃかしゃかした手触りを楽しめる「ニョロニョロ」の形をしたクッション。
ナイロン素材と、やわらかい綿が使用されています。
ゾーウィー「巾着トートバッグ ニョロニョロ」
発売日：2026年5月7日(木)
価格：1,980円（税込）
発売元：ゾーウィー
巾着仕様で、口元を絞れる「巾着トートバッグトートバッグ ニョロニョロ」
荷物の出し入れがしやすく、中身をさっとまとめたいときにも便利です！
ワタナベ「ニョロニョロ Tシャツ」
発売日：2026年5月中旬予定
価格：各4,950円（税込）
発売元：ワタナベ
ワタナベからは、フロントに大きく「ニョロニョロ」をデザインしたTシャツが発売されます。
カラーはホワイト・ブラック・サファリ・アーミーグリーンの4色展開。
1枚でも着こなしのポイントになり、シンプルなコーディネートに取り入れやすい仕上がりです☆
「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカー
対象店舗：
・ムーミンショップ（銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店）
・ムーミンショップ カジュアルエディション（札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店）
・ムーミンカフェ 軽井沢
・ムーミンカフェ スタンド（越谷レイクタウン、大阪梅田）
・MOOMIN SHOP ONLINE
・ムーミンショップ 楽天市場店
・ムーミンバレーパーク
※各店舗なくなり次第終了
※プレゼント条件は各店舗にお問い合わせください
対象店舗でフェア対象の商品を購入すると、「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカーをプレゼント。
体に電気エネルギーをたくわえる「ニョロニョロ」をイメージした、キラキラホログラム仕様のステッカーです！
約7.5×8cmの存在感のあるサイズで、ノートやファイルなど身の回りの持ち物をデコレーションして楽しめます☆
「ムーミン」の物語に登場する不思議な生き物「ニョロニョロ」をモチーフにした、多彩な新作グッズが続々登場。
「ムーミン」ニョロニョロフェアで展開される「ニョロニョロ」グッズは、2026年5月より順次発売です！
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