「タケノコ採り」でなぜ遭難？背丈約2mの“笹やぶ”を記者が体験　方向見失う人が続出…遭難防ぐポイントは　北海道

5月から6月にかけて北海道では山菜採りでの遭難が急増する時期で、特にタケノコ採りでの遭難が多くなっている。

山菜採りに夢中になり山奥で方向を見失うのが原因の約8割で、遭難を防ぐには準備が大切だという。

5月から6月…遭難する人が最多に

カメラが捉えたのは、北海道・北広島市の分け入っても分け入っても、つたが絡まる青いやぶ。このところ、北海道では遭難が相次いでいる。

遭難する人が最も多くなるのが5月から6月だ。

厚別警察署北広島交番・熊井敏光所長によると「大型連休明けから6月中旬には、特に『タケノコ採り』で遭難する方がいる」という。

暖かくなり、山菜採りが本格化する季節。特に旬を迎えるタケノコが人気だ。

遭難原因の8割「夢中で方向見失う」

しかし、なぜ遭難してしまうのか？

警察が立ち会う中、記者が実際に体験してみた。

行く手を遮るのは、背丈約2mの「笹やぶ」。分け入ってみると四方を囲まれ、どの方向から来たかも分からなくなってしまった。

警察によると、山菜採りでの遭難の原因の約8割が山菜探しに夢中になり、山奥に入って方向を見失うことだという。

山菜採りに出かけるときは、居場所を知らせるホイッスルなどを身に付ける、周りから見つけやすいよう赤や白の目立つ服装をするなど、準備をすること。

その上で単独行動は避け、注意を払いながら山菜を探すことが大切だという。

（「イット！」5月12日放送より）