阪神―ヤクルト

プロ野球・阪神は12日、敵地神宮球場でヤクルトと対戦し、10-0で勝利した。5本の本塁打で快勝した一戦を、関西出身の元アイドルが観戦報告。ファンからは「勝利の女神来てる」「同じ空間にいたとは」といった声が上がっている。

神宮のスタンドで、虎のポーズを見せたのは、アイドルグループ「NMB48」の元メンバーで現在はシンガーソングライターの山本彩。黒のビジターユニホームを着用した写真を自身のXに公開すると、「特大とらほーー阪神春のホームラン祭り」と記している。

この日は、2年目の嶋村がプロ初本塁打を放つなど、計4本塁打の阪神。9回1死満塁の場面では、森下が同僚の佐藤に並ぶリーグトップの10号グランドスラムを放ち、ダメ押しした。鮮やかな一発攻勢に、虎党として知られる山本も興奮したようだ。

球場ではアイドル時代の同僚、藤江れいな、谷川愛梨との3ショット写真も公開した山本。ファンからは「阪神春のホームラン祭り良かったね」「勝利の女神来てる。そりゃ勝つわ」「同じ空間にいたとは」「さや姉がいたのか！」「さや姉さんの特大笑顔素敵です」「おお、来てたんだ！」などの声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）