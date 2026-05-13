【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川氏コラム】私がやっていたボールに付いた「泥対策」 シェブロン杯では選手たちから不満が噴出したが…

昔のトーナメントはコースの難易度を上げるといえば「長い距離、深いラフ、硬いグリーン」と決まっていました。今はピン位置も前後左右に大胆に振るようになり、同じホールでも使うクラブが2番手以上替わることも珍しくありません。

「番手が替わる」といえば、前週の米PGAツアー「トゥルーイスト選手権」です。会場のクエイルホロークラブは、上がり3ホール」が「グリーンマイル」と呼ばれています。映画の「グリーンマイル」で、監獄から処刑室へと続く通路が緑色だったことに由来しているツアー屈指の難関ホールです。ここの17番パー3のグリーンは、手前から左サイドまでを大きな池が囲み、選手にプレッシャーを与えます。今年の3日目は139ヤードで最終日は211ヤード。使うクラブはPWから5Iぐらいまで変わってきます。同じホールでも、毎日異なるピン位置と違うクラブを使わせることで、選手の技量を引き出し、試合を盛り上げます。

米ツアーでは大会中、男女ともパー4に「ワンオンチャレンジ」ホールを設定することがよくあります。ティーイングエリアを前方に出し、ドライバーやスプーンで1オンを狙わせる。イーグルチャンスがつくれる一方で、グリーンの左右に池やクリークがあったり、グリーン回りが厳しい設定のときはダブルボギーのリスクもある。刺激的な演出は、エンタメの本場である米国が一枚も二枚も上ですが、前週の国内女子ゴルフ「ワールドレディス サロンパスカップ」は魅せてくれました。

15番パー3はツアー史上最短となる98ヤードの設定。実測は初日の91ヤードから最終日の89ヤードまで、いずれもピッチング以下のウエッジで打てる距離です。ただし、グリーン手前には大きな池があり、ピンが手前だった初日はカップの上や横に着弾したボールがバックスピンで池に転がり落ちた選手もいました。

セッティング担当はウエッジショットのスピンコントロールを要求したわけですが、その技術がなくても100ヤードを切る距離ですから前後左右に大きく逃げるわけにもいきません。目の前に広がる池が重圧になる「腕試し」は、ファンの関心を集めました。

スコアが大きく動きそうな、いわゆる「ギャンブルホール」や「最短パー3」のような注目ホールは、バック9の終盤になければ意味がありません。勝負のかかったスリリングなショットは、成功した選手は勢いづき、失敗すればその逆もある。選手だけでなく、見ているファンにも緊張感を与えます。

「サロンパス」の最終日、首位に6打差11位からスタートした鈴木愛はジリジリと追い上げ、15番の「最短パー3」でホールインワンを決めると、17番でもイーグルを奪い、首位に並びました。河本結が17、18番で連続バーディーを奪ってプレーオフには至らなかったものの、「15番」を味方にしたひとりでした。「ツアー史上最短パー3」は大成功と言えるでしょう。

（羽川豊／プロゴルファー）