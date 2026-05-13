フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。

約１２０人の報道陣の前に登場。白い衣装に身を包み、笑顔で姿を現した。オープニングでは約３分のＶＴＲが流れ、１７歳の頃の映像などが流れると照れくさそうな表情を見せた。幼少期の頃の映像を見つめては目を潤ませて頬の涙を拭った。母からのメッセージもあり「すごくうれしいです」と声を震わせた。

２大会連続でメダルを獲得したオリンピックを一言で表すと「守り」と明かした坂本さん。「ここでミスしたくないという気持ちが１番出てしまう試合。過去３大会攻めきれずに終わってしまった」と五輪で感じた重圧を口にした。

神戸から一度も出ずに現役生活を貫き「神戸から離れなかったというか離れられなかった。中野先生、グレアム先生を越える先生がいなかった」と恩師の存在に感謝。「神戸から出る選択肢がなかった。私生活のこともマナーとかも大事になってくるのでいろんなことを教えてもらって、世に出ても恥ずかしくないように育ててもらったのでなんとかまともに生きて行けています」と笑った。

今後については「将来的には指導者に専念したいんですけど、動ける間はアイスショーに出たりとかしたい」と話した。

◆坂本花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日生まれ、神戸市出身。身長１５９センチ。ＮＨＫ連続テレビ小説「てるてる家族」で、五輪選手になるヒロインの姉を見て４歳で競技を始める。２０１６年全日本ジュニア選手権で初優勝し、１７年世界ジュニア選手権は銅メダル。全日本選手権は１８年に初優勝し、２１年から５連覇を達成。五輪は１８年平昌６位、２２年北京は銅メダル、団体は銀、ミラノ・コルティナ五輪では個人、団体ともに銀。ＧＰファイナルは２３年に優勝。世界選手権は２２年から３連覇し、２５年は２位。神戸野田高、神戸学院大経営学部卒。趣味は折り紙、手芸、ジグソーパズル、韓国ドラマや映画の鑑賞。料理上手でお菓子作りや自炊をこなす。水泳も得意。