「アストロズ−マリナーズ」（１２日、ヒューストン）

アストロズの今井達也投手が約１カ月ぶりにメジャー復帰登板するも４回６失点でＫＯされた。許した２被弾はいずれも制球を乱した直後の一発。メジャー移籍後の課題は解消されず、新たな問題点も露呈した。

悪夢が襲ったのは同点の四回、先頭のアロザレーナを見逃し三振に仕留めたかに思われた。だがＡＢＳチャレンジでボールに判定が覆り、その後、死球を与えてしまった。ここからフォーシームがひっかかり気味となり、次打者にも死球をぶつけた今井。さらにストレートの四球で無死満塁のピンチを招くと、カンゾーンにグランドスラムを被弾した。

まさかの展開に本拠地は騒然。マウンドの今井は思わずぼうぜんの表情を浮かべた。二回にもアロザレーナに先制２ランを被弾したが、先頭のローリーを四球で歩かせた直後。四死球のランナーをいずれもホームランでかえされてしまう最悪の展開だ。

また２度も完璧にモーションを盗まれて二盗を許すなど、新たな課題も露呈した今井。４回６失点で降板し、メジャー１年目はいきなり壁にぶち当たっている。

今井は昨オフに西武からポスティングシステムを利用してアストロズと３年５４００万ドル（約８６億円）で契約。だが開幕から制球が安定せず、１勝１敗、防御率７・２７と乱れた。３月２９日のエンゼルス戦でメジャーデビューし、２度目の登板となった４月４日のアスレチックス戦で６回途中３安打無失点、９奪三振の快投で初勝利を手にした。しかし、同１０日のマリナーズ戦は立ち上がりから制球が安定せず、５四死球３失点。３７球で降板し、右腕の疲労のため負傷者リストに入った。