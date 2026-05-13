ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。

報道陣との質疑応答で五輪を一言で表すと？と問われた坂本はしばらく考え込み、「守りかな」と意外なコメント。「ここでミスしたくないという気持ちが出てしまい、過去3大会は攻めきれずに終わった」と自己分析した。

一方、思い出深い大会を挙げてほしいとの質問には「2つあって、22年のモンペリエ世界選手権と一番最後の選手権」と回答。22年世界選手権は北京五輪で初めてメダルを取った直後で、「1カ月後にもう一度ピークを持っていかないといけない、五輪や世界選手権に出る人しか分からない苦労があって、結構メンタルも崩れながら必死に練習した。いつも厳しい言葉をかける（中野）先生も慰めてくれた。その結果、初めて世界チャンピオンになれた。今でも演技を見返したりする」と説明した。最後の世界選手権ついては「言わずもがな。（記者が）思ってることと同じと思います」と話し、「有終の美を飾られた」との返しに笑顔でうなずいた。

坂本は昨年、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退を表明。今年3月の世界選手権がラストダンスとなった。五輪は18年平昌大会に17歳で初出場。22年北京大会で個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。今年2月のミラノ・コルティナ大会では個人、団体で銀メダルを獲得。世界選手件は22、23、24年と3連覇を達成し、現役最後の大会となった今年3月に日本勢最多4度目となる優勝を果たした。