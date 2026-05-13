アンガールズ田中卓志（50）が13日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。メルカリがマクドナルドの「ハッピーセット」の「ちいかわ」のおもちゃについて、出品禁止にするなど、レア商品などを高額転売する転売ヤー問題をめぐり、自身の経験したエピソードを明かした。

番組では高額転売の実態について特集。ちいかわのハッピーセットはマクドナルドでは公式アプリでの制限販売の対応となり、メルカリが出品禁止にする異例の対応となっている。転売ヤーの狙うのは限定商品、ランダム商品などと解説している。

田中は、「僕も野球好きで、広島カープがクライマックスシリーズ行った時に公式で買おうとチャレンジしたんだけど買えなくて」と野球観戦チケットでの経験に言及。「その日に転売サイトにもう大量に出てて。5000円くらいのチケットだったんですけども、2万円くらいで売れてる。1万5000円プラス出る。だからやる人が後を絶たない。こっちもこの人が（転売ヤーが）買わなければ行けたのにって、スマホにらむくらいしかできない。抵抗できないから」と悔しそうに話した。