◆米大リーグ ブレーブス５―２カブス（１２日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ブレーブス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、３打数無安打、１四球に終わって、２試合連続無安打となった。

ブレーブスの先発は、右腕のホームズ。２回１死走者なしの１打席目は空振り三振に倒れた。ブレグマンの４号ソロで追いついた４回は、１死一塁で２打席目を迎えると、４球連続ボールの四球で出塁。一時勝ち越しにつなげた。３点をリードされて迎えた６回１死走者なしの３打席目は、右腕・フエンテスと対戦して中飛に倒れた。３点を追う９回１死走者なしの４打席目も右腕・イグレシアスの前に一飛に倒れた。

８日（同９日）の敵地・レンジャーズ戦でチームを今季２度目の１０連勝に導く７号２ランを放った誠也。だが、９、１０日（同１０、１１日）の同カードでは２試合合計１安打に終わり、チームも１得点も奪えずに２連敗。この日は２点を奪ったが３連敗となった。カブスは４月１４日（同１５日）以降、１０連勝、３連敗、１０連勝、３連敗となった。