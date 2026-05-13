尾崎豊さんの妻・繁美さん、38年目の結婚記念日に“お気に入りの一枚”公開 新婚旅行先も明かす「あの日の豊が、息をのむほどカッコ良くて」
1992年に26歳で亡くなったシンガー・ソングライター尾崎豊さんの妻・尾崎繁美さんが13日、自身のインスタグラムを更新。38年目の結婚記念日を報告し、尾崎さんの“お気に入りの一枚”を公開した。
【写真】「息をのむほどカッコ良くて」妻・繁美さんが公開した“お気に入りの一枚”の尾崎豊さん
繁美さんは「5/12は豊と私の38年目の結婚記念日でした 1988年5月吉日。新婚旅行で訪れた神戸・六甲山。ケーブルカーから見えた まばゆい新緑と、どこまでも広がる青空が印象的で」とつづった。
続けて「でも、何より… あの日の豊が、息をのむほどカッコ良くて」と振り返った。「38年という歳月が流れても、あの時の眼差しや空気感は、今も私の心の中で色褪せることなく、鮮やかなままです」とつづった。
写真では「思い出を美しく彩ってくれる、お気に入りの一枚をシェアします」として、尾崎さんのショットを公開した。
【写真】「息をのむほどカッコ良くて」妻・繁美さんが公開した“お気に入りの一枚”の尾崎豊さん
繁美さんは「5/12は豊と私の38年目の結婚記念日でした 1988年5月吉日。新婚旅行で訪れた神戸・六甲山。ケーブルカーから見えた まばゆい新緑と、どこまでも広がる青空が印象的で」とつづった。
続けて「でも、何より… あの日の豊が、息をのむほどカッコ良くて」と振り返った。「38年という歳月が流れても、あの時の眼差しや空気感は、今も私の心の中で色褪せることなく、鮮やかなままです」とつづった。
写真では「思い出を美しく彩ってくれる、お気に入りの一枚をシェアします」として、尾崎さんのショットを公開した。