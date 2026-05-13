◇ナ・リーグ パドレス−ブルワーズ（2026年5月12日 ミルウォーキー）

パドレスの松井裕樹投手（30）が12日（日本時間13日）、敵地でのブルワーズ戦で7回から4番手で登板した。

松井は3−6の7回から4番手でマウンドに上がった。先頭・イエリチを一ゴロに打ち取ると、次打者・コントレラスは落差のあるスプリットを沈め空振り三振。2死からバウアーズに左翼線二塁打を浴びたものの続くミッチェルを外角スライダーで空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。

イニングをまたいだ8回も続投し、フレリックを空振り三振、ハミルトンを三邪飛、オルティスを捕邪飛と3者凡退に仕留めた。

松井は2月の春季キャンプ中に左足の内転筋を負傷。開幕から負傷者リスト（IL）に入っていたが、今月5日（同6日）に復帰。8日（同9日）のカージナルス戦で今季初登板し、メジャー自己最長となる2回2/3を投げ、3安打無失点だった。

パドレスは10日（同11日）のカージナルス戦で劇的サヨナラ勝利を挙げ、ナ・リーグ西地区でドジャースと並んで同率首位に浮上。11日（同12日）は試合がなく、ドジャースがジャイアンツに敗れたため、単独首位に立った。