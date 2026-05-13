【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンプラ「FULL MECHANICS グレイズ・アイン」を発表した。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より、ギャラルホルンの阿頼耶識実験施設で廃棄されていた機体に、阿頼耶識システムを施術されたアインが組み込まれた大型のMS「グレイズ・アイン」を、同社のプラモデルシリーズ「FULL MECHANICS（フルメカニクス）」から1/100スケールで商品化したもの。

今回イベント会場にて本製品が展示されており、1/100スケールで表現された「グレイズ・アイン」の姿を、様々な角度から確認することができた。

(C)創通・サンライズ

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