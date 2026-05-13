「鉄血のオルフェンズ」より大型MS「グレイズ・アイン」が「FULL MECHANICS」でガンプラ化決定！【#静岡ホビーショー】
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
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BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンプラ「FULL MECHANICS グレイズ・アイン」を発表した。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より、ギャラルホルンの阿頼耶識実験施設で廃棄されていた機体に、阿頼耶識システムを施術されたアインが組み込まれた大型のMS「グレイズ・アイン」を、同社のプラモデルシリーズ「FULL MECHANICS（フルメカニクス）」から1/100スケールで商品化したもの。
今回イベント会場にて本製品が展示されており、1/100スケールで表現された「グレイズ・アイン」の姿を、様々な角度から確認することができた。
【静岡ホビーショー 情報解禁＆初展示✨】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 13, 2026
FULL MECHANICS 1/100 グレイズアイン 情報解禁！
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より、グレイズアインがFULL MECHANICSで登場！！
劇中の近接戦闘に特化したポージング再現のため、一部新規造形も！
ホビーサイトでの続報をお待ちください！… pic.twitter.com/IXKXy62Y1P
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