BTS、新曲『SWIM』で米ビルボード“1位奪還”！7週連続ヒットで止まらぬ世界的人気

BTSが、世界の音楽市場で再び圧倒的な存在感を示した。

5月12日（現地時間）、アメリカの音楽専門メディア「Billboard」が発表した最新チャート（5月16日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が「グローバル（アメリカ除く）」チャートで首位を奪還し1位を記録。「グローバル200」チャートでも2位にランクインした。

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特に「グローバル（アメリカ除く）」チャートでは、先週より1ランク上昇し、強力なロングヒットぶりを見せつけた。今回のアルバムに収録された歌唱曲13曲は、7週連続で同チャートにランクインし、世界的人気を証明している。

メインアルバムチャート「ビルボード200」でも、『ARIRANG』は7位に名を連ね、7週連続でトップ10入りをキープ。タイトル曲『SWIM』も、メインソングチャート「Hot 100」で先週より2ランクアップした30位を記録し、7週連続チャートインを達成した。

詳細チャートでの活躍も際立っている。『ARIRANG』は「トップ・アルバム・セールス」チャートで4位を維持したほか、「トップ・ストリーミング・アルバム」14位、「ヴァイナル・アルバム」8位にランクインし、さまざまな指標で安定した成績を収めた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

「ワールドアルバム」チャートでは、BTSの新旧アルバムを網羅する底力が際立った。同チャートには計5作品が同時ランクイン。『Proof』が4位で204週連続チャートインを続けたほか、『MAP OF THE SOUL：7〜THE JOURNEY〜』が10位、『LOVE YOURSELF 轉 “Tear”』が19位、『花様年華 Young Forever』が23位、『LOVE YOURSELF 承 “HER”』が25位に並んだ。

現在、BTSは北米12都市で全31公演にわたるワールドツアー「ARIRANG」を盛況のうちに開催中で、彼らが生み出す莫大な経済効果“BTSノミクス”も世界的な注目を集めている。イギリスの『ロイター』によると、今回のツアー総収益は約18億ドル（日本円で約2800億円）に達する見通しだという。

なおBTSは5月16日・17日・19日に、アメリカ・カリフォルニアのスタンフォード・スタジアムでツアーの熱気を引き継ぐ予定だ。

（記事提供＝OSEN）