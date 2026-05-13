高橋文哉、体調不良のためラジオ番組当日欠席「大事を取ってお休み」代役も発表
【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の高橋文哉ががパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）の公式X（旧Twitter）が12日、更新された。高橋が同日放送の番組を欠席することを発表した。
【写真】高橋文哉の代役を務める34歳元人気アイドル
公式SNSでは「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンX』は、高橋文哉さんの体調不良のため大事を取ってお休みとさせていただきます」と発表。「今夜24時からは、『松井玲奈のオールナイトニッポンX』を放送いたします」と伝えた。（modelpress編集部）
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◆高橋文哉、ラジオ番組当日欠席
公式SNSでは「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンX』は、高橋文哉さんの体調不良のため大事を取ってお休みとさせていただきます」と発表。「今夜24時からは、『松井玲奈のオールナイトニッポンX』を放送いたします」と伝えた。（modelpress編集部）
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