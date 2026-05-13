「泣かないで」BTS・JIMIN、少女に寄り添う“神対応”に感動広がる！特別なファンサービスが話題に

BTSのJIMNがメキシコシティ公演で見せた“ファン愛”に、多くの反響が寄せられている。

最近、SNSやオンラインコミュニティを中心に、メキシコシティ公演の様子を収めた短い動画が急速に拡散された。

【画像】JIMIN、配信中に放送事故!? 「なんで透けてるの？」

公開された映像には、客席で感激のあまり涙を流す少女ファンの姿が映っており、ステージ上でそれを見つけたJIMINの行動が大きな注目を集めている。

JIMINはその少女を見つめると、すぐに自分が被っていた帽子を脱いで手渡した。さらに、優しく「泣かないで」と言葉をかけ、ファンを心から励ます姿を見せ、会場を温かい空気で包み込んだ。

（画像＝オンラインコミュニティ）

思いがけないプレゼントを受け取った少女は、家族と喜びを分かち合いながら何度も涙を拭い、手渡された帽子を被ってみては、信じられないといった様子で満面の笑みを浮かべた。会場を埋め尽くした観客たちも、二人の特別な瞬間に歓声と拍手を送った。

映像を共有した少女の母親とされるネットユーザーは、自身のSNSを通じて「ありがとう、JIMIN。今日、私の娘は『夢は現実になる』ということを学びました」と綴り、感謝の意を伝えた。この投稿は世界中のファンの間で瞬く間に広がり、多くの共感を呼んでいる。

映像を見たファンからは「本当に感動的だ」「彼女はこの瞬間を忘れないだろう」などの反応が寄せられている。

なお、BTSは5月7日・9日・10日（現地時間）にメキシコシティのエスタディオGNPセグロスでワールドツアー「BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN MEXICO CITY」を開催し、約15万人の観客と共に熱狂的な時間を過ごした。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。