プリマハムが5月9日「香薫の日」にファンイベントを開催

プリマハムは5月9日、東京都江東区のスモールワールズでファンイベント「香薫で地球人をメロメロにする大作戦 2026」を開いた。同イベントは5月9日の「香薫の日」に合わせて行われたもので、抽選で選ばれた48組109人が参加、日ごろから「香薫」を購入している“プリマハムファン”との交流を深めた。

当日は、グルメプレゼンターのはっしー(橋本陽)さんが司会を務め、ゲストにお笑いコンビのトレンディエンジェルさんを迎え、「香薫」を使ったオリジナルのネタが披露されたほか、プリマハム公式キャラクター「ソップリン」と「はむまる」も登場し、かわいらしいダンスが披露された。また、クイズ企画や「香薫」を使ったオリジナルメニュー(全8種)がビュッフェ形式で振る舞われた。会場にはソップリンカラーの衣装や応援グッズを身につけたファンの姿もみられ、熱量の高さが感じられた。

阿部邦明社長執行役員

開会にあたり、阿部邦明社長執行役員は、「香薫」をはじめとした同社製品と、「ソップリン」などへの日ごろの愛顧に感謝を述べたうえで、「本日は非常に高い倍率のなかで来ていただいた“ラッキーな皆さん”と一緒に時間を過ごせることをありがたく思う。ことしで2回目の開催となる同イベントだが、昨年も参加いただいた人もいるようで、日ごろから応援してくださっているファンの皆さんは我々の宝だなと思う」と笑顔で歓迎した。

また、SNS応募時に寄せられたコメントについて、「皆さんが香薫や会社のことを思ってくれていることを感じ、やっていて良かったと励みになった」と振り返り、「来年(2027年)は香薫が発売されて25周年の記念すべき年となるため、さまざまな企画や催しを通じて、より多くの人たちに香薫の良さ、おいしさを広めていきたい」と意欲を示した。

クイズ企画では、「香薫」や「ソップリン」などに関する問題が出題され、最優秀賞(10人)･優秀賞(50人)にオリジナルキャラクターグッズが贈られた。また、選ばれた人はプレゼントがもらえる「メロメロチャンス」では、香薫1ケースなどが贈られた。

〈香薫を使ったオリジナルメニューを提供、ファンとの交流を図る〉

ビュッフェでは、香薫ファンが考案したレシピを含むオリジナルメニュー、▽まるでアイスクリーム 香薫ポテトサラダ▽ハートがいっぱい メロメロコブサラダ▽香薫ポテトキッシュ▽香薫茹で焼き▽カラフルポップ 香薫あられ揚げ▽メロメロ香薫ボールのトマト煮込み▽おにぎり香薫ドッグ▽香薫あんドーナツ――が振る舞われた。

イベント後半にはトレンディエンジェルさんが登場し、香薫にまつわる特別ネタを披露。持ちネタの「斎藤さんだぞ!」が出ると、会場からは歓声が上がるなど大いに盛り上がりをみせた。また、トークショーでは、イベント名にちなみ、これまでの芸人人生で「これはメロメロになったな」というエピソードや、コンビ歴が長い2人の「お互いのメロメロポイント」などのトークが展開された。

トレンディエンジェルさんがネタを披露

さいごに新川裕二専務執行役員営業本部長が登壇し、「昨年以上の盛り上がりだった」と振り返ったうえで、「来年以降も継続して実施したい」と意欲をみせた。また、「香薫」が日本で最も売れたウインナーとなり、2連覇を達成したことも報告し、「ことしは3連覇、さらに来年の発売25周年に向けても頑張っていきたい」と今後の意気込みを示した。

イベント終盤には、参加者全員へ「ソップリンタオル」をプレゼントするサプライズもあり、参加者からは喜びの声が上がった。

〈畜産日報2026年5月13日付〉