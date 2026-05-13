佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。



「蚊が本格始動」

ことしも、蚊が飛んでいるのを見かけるようになりました。蚊は気温が25℃を超えると活動が活発になり、30℃を超えると活動が鈍くなるといわれています。最近は各地で夏日を観測するようになったので、すでに蚊に刺された方も多いのではないでしょうか。そろそろ、虫よけスプレーや虫刺されの薬などを用意しておくと良さそうです。



「気温はどうなのか？」

夏日のところが多いでしょう。最高気温は北九州市で25℃、久留米市で27℃の見込みです。一方、福岡市や宗像市では24℃の予想で、前日よりも少し低いでしょう。



「天気の予想」

朝のうちは雲が多いところも次第にとれてきて、昼前には青空が広がるでしょう。その後は夜にかけて安定して晴れそうです。日差しがたっぷり届き、紫外線が強まりますので対策をしてお出かけください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

天気の崩れはありません。雨具は持たなくても良いですが、日傘は活躍しそうです。



「なのか間予報」

この先は晴れる日が続きます。金曜日以降は気温がさらに上がり、福岡市の最高気温は27℃前後の予想です。内陸の地域では30℃を超えて真夏日のところもあるでしょう。季節を先取りする暑さですので、熱中症にご注意ください。