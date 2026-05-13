タカノフルーツパーラーで味わう♡マンゴー尽くしの限定パフェ登場

5月25日の「みやざきマンゴーの日」に合わせて、タカノフルーツパーラーから特別仕様の「宮崎マンゴーのパフェ～みやざきマンゴーの日仕立て～」が登場します。濃厚な甘みととろける果肉が魅力の宮崎マンゴーをたっぷり楽しめる、まさにご褒美感あふれる一品♡1日限定で味わえるスペシャルメニューは、マンゴー好きなら見逃せません。店舗ごとに異なる価格設定にも注目です。

みやざきマンゴーの日限定開催

「マンゴー(5)食べてにっこり(25)」という語呂合わせと、宮崎マンゴーの出荷最盛期に合わせて制定された「みやざきマンゴーの日」。

タカノフルーツパーラーでは、この特別な日に合わせて、宮崎県産マンゴーを贅沢に使用した限定パフェを全店で展開します。

完熟マンゴーならではの芳醇な香りと濃密な甘さを楽しめるのが魅力。みずみずしくとろけるような果肉は、初夏にぴったりの華やかな味わいです。

フルーツ専門店ならではの厳選素材を使用し、見た目にも美しいパフェに仕上げられています♪

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店舗ごとに異なる限定パフェ

新宿本店では、「宮崎マンゴーのパフェ～みやざきマンゴーの日仕立て～」を税込3,300円（本体価格3,000円）で提供。特別感のある贅沢な一杯は、自分へのご褒美スイーツにもぴったりです。

支店全店となる、新宿髙島屋店、池袋東武店、京急上大岡店、JR名古屋髙島屋店、横浜髙島屋店、川越丸広店、アトレ吉祥寺店では、税込2,970円（本体価格2,700円）で販売されます。

さらに、パフェリオ本店では、より気軽に楽しめるサイズ感の「宮崎マンゴーのパフェ～みやざきマンゴーの日仕立て～」を税込1,760円（本体価格1,600円）で展開。

お買い物の合間やカフェタイムにもぴったりな一品です。

※全店5月25日（月）の一日限定仕様でのご提供となります。

初夏だけの特別な甘さを堪能♡

旬を迎えた宮崎マンゴーをたっぷり味わえる、タカノフルーツパーラーの限定パフェ。濃厚な甘みと美しいビジュアルが楽しめる特別なメニューは、フルーツ好きの心をときめかせてくれます♡

1日限定だからこそ味わいたい、初夏の贅沢スイーツ。気になる方はぜひ、お近くのタカノフルーツパーラーで特別なマンゴーパフェを楽しんでみてください。