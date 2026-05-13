◇ナ・リーグ ブレーブス5―2カブス（2026年5月12日 アトランタ）

韓国最強の内野手が戦列に復帰した。右手手術の影響で開幕から負傷者リスト（IL）に入っていたブレーブスの金河成（キム・ハソン）内野手（30）が12日（日本時間13日）のカブス戦に「8番・遊撃」でスタメン出場し、戦列に復帰。3打数無安打ながら守備とつなぎの打撃でチームの3連勝に貢献した。

3回無死一塁からの第1打席では、フルカウントまで粘り、最後は外角スライダーに食らいついて二ゴロ。アウトにはなったが、確実に進塁打を放ち、次打者・ヤストレムスキーの先制打につなげた。

2―2の同点に追いついた直後の5回無死一塁からの2打席目は三邪飛に倒れたが、6回2死一塁からの第3打席は四球で出塁。安打こそ出なかったが、堅実な守備力で内野陣を引き締めた。

キムは24年までの4年間、パドレスでプレー。25年からレイズでプレーし、シーズン途中にブレーブスに移籍した。23年にはアジア出身選手として初めて、内野手（ユーティリティー部門）のゴールドグラブ賞を受賞。堅実な守備としぶとい打撃を持ち味としている。

昨オフには今季の1600万ドル（約24億8000万円）の契約を残していたが、オプトアウト権（契約破棄）を行使。ブレーブスと1年2000万ドル（約31億円）で再契約した。しかし契約直後に母国・韓国滞在中に氷上で滑って転倒し、右手中指の腱を断裂するアクシデントに見舞われ、1月に修復手術。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を欠場し、開幕からILに入っていた。

地元紙「アトランタ・ジャーナル・コンスティテューション」のチャド・ビショップ記者は自身のXで試合前のキムのコメントを紹介。「今、チームの勢いを邪魔したくない。だから、できる限りそれを続けられるよう頑張る」と投稿した。

圧倒的な投打の力でナ・リーグ東地区を独走するチームに、攻守とも頼もしい戦力が帰ってきた。