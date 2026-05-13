フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見に臨んだ。白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。

会見で、今の心境を問われた坂本は「現役の間、練習だったり試合だったり、たくさんの感情に動かされて、その結果に対して一喜一憂してという感じだった」と振り返り、「自分が競技者じゃなくリンクに立ってるのを客観視してみると、現役で一生懸命練習するっていうのは、すごく青春なんだなって改めて感じてます」と時折涙を見せながら語った。

坂本は２月のミラノ・コルティナ五輪で団体、個人ともに銀メダル。２大会連続のダブルメダルで、２２年北京五輪に続いての計４個は、鍵山優真とともに日本勢最多。３月の世界選手権では、合計自己ベストを更新する２３８・２８点で、２年ぶり４度目の優勝。「晴れやかな気持ちで競技から退ける。すごく幸せ」と、有終の美を飾っていた。

坂本はミラノ五輪シーズンに入る昨年６月に、今季限りでの現役引退を表明。「次（３０年五輪）を目指すとしたら２９歳なので、不可能」と、潔く決断した。現役ラストシーズン、昨年１２月の日本選手権では、史上５人目となる５連覇を達成。日本女子では初となる、１８年平昌五輪から３大会連続となる五輪出場を決めた。ミラノ・コルティナ大会では団体でショートプログラム、フリーともに出場するなど、個人戦まで走り抜き日本の過去最多６個のメダル獲得に貢献。日本フィギュア界のエースとして、競技の発展に寄与した。今後は、指導者の道に進む。

◆坂本 花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市生まれ。２５歳。３歳でＮＨＫ連続テレビ小説の「てるてる家族」を見て憧れ、４歳で競技開始。１７〜１８年シーズンにシニア転向。五輪は２６年ミラノ大会まで３大会連続出場。２２年北京でシングル銅、団体で銀。２６年ミラノでシングル、団体ともに銀。世界選手権は２２〜２４年まで３連覇し、今回が４回目の優勝。１５９センチ。