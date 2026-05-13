◆米大リーグ アストロズ―マリナーズ（１２日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズの今井達也投手（２８）が、３２日ぶりのメジャーのマウンドとなる本拠のマリナーズ戦に先発。４回を投げ満塁弾含む２本塁打を浴びて渡米後ワーストの６失点で降板した。防御率は９・２４となった。

２回先頭打者を歩かせるとアロザレーナにスライダーを左翼席にメジャー初被弾となる４号２ラン。４回には連続死球後に四球を出して無死満塁のピンチを背負うと、続く８番のカンゾーンにまたも初球のスライダーを右翼席中段にグランドスアムをたたき込まれた。

今井は６日のドジャース戦の試合前に「ただ一生懸命投げるだけというかね、ただただその日の自分のベストを尽くしているだけですね。まだ始まったばかり、これから修正して、期待に応えるピッチングをしないといけない」と話していた。

今井の過去３度のメジャー登板は１勝０敗、８回２／３を投げ７安打、７失点で防御率７・２７。１３三振を奪っている一方で１２四死球を出している。