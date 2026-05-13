◆大相撲 ▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）

新弟子らによる前相撲が行われた。雷親方（元小結・垣添）の長男で、埼玉栄高出身の垣添（雷）は旭疾風（大島）を寄り切り、デビューから２連勝で一番出世を決めた。

初白星を挙げた２日目の取組では相手に押し込まれて引いてしまい、はたき込んでの白星だった。土俵下で審判として見守っていた父で師匠の雷親方から「ああいう相撲を取ったら弱く見られるぞ。もっと前に出て」と諭されたという。この日は立ち合いで相手が左に動いてきたが、構わず前に出る力強い相撲。「当たって前に出ようと。とりあえずホッとしました」と笑顔を見せた。

前相撲デビューの反響は大きく、前日は「携帯の通知がすごかった」という。「あとは声援がうれしい。『垣添ーっ』って言ってくれるのが。めちゃくちゃ力が入ります」と大相撲の土俵を堪能。「武者震いがすごいですね。自分は緊張は全くしないんですけど、終わった後に足が震え出すんです」。土俵では全く動じず、取組後に取材を受けるタイミングで足が震えるという、独特の感性を明かしていた。