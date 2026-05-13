旬の春野菜２種で。おかわりが止まらない！ バターでコクうま『豆とアスパラのご飯』

グリーンピースとアスパラで作る、初夏らしい洋風炊き込みご飯。炊き上がりに具材を混ぜ込むことで、鮮やかな緑色とシャキッとした歯ざわりを楽しめます。

仕上げに加えるバターの風味も食欲をそそるポイント。豆のほくほくとしたやさしい甘みを楽しんで♪

『豆とアスパラの炊き込みご飯』のレシピ

材料（2人分）

米……2合（360ml）

グリーンピース（さやから出したもの）……70g

グリーンアスパラガス……4〜5本（約100g）

洋風スープの素（顆粒・チキン）……小さじ1/2

塩

酒

こしょう

バター

作り方

（1）米は炊く15分前にとぎ、ざるに上げておく。アスパラは根元の堅い部分を折り、幅2cmの斜め切りにする。鍋に湯2カップを沸かして塩小さじ1/2を入れ、グリーンピースを加えて、2分ほどゆでる。アスパラを加えて1〜2分ゆで、ボールで受けたざるに上げて水けをきる。ゆで汁は、ボールの底を氷水に当てて、人肌程度にさます。

（2）炊飯器の内がまに米を入れ、ゆで汁を注いで、2合の目盛りまで水をたす。スープの素と、酒大さじ2、塩、こしょう各少々を加えてさっと混ぜ、普通に炊く。

（3）炊き上がったらグリーンピース、アスパラと、バター大さじ1を加える。バターを溶かしながら底から返すように混ぜ、器に盛る。

ほくほくの豆と、シャキッとしたアスパラの食感が楽しい一品。初夏らしい彩りごはんを、ぜひ食卓で味わってみてください。

（『オレンジページ』2011年4月2日号より）