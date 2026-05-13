座るときに脚組は危険？よく足を組む人は体が疲れやすい理由とは？【肩甲骨はがし】

座るときに脚組は危険？よく足を組む人は体が疲れやすい理由

日頃から姿勢への意識を高める

肩甲骨はがしをしても効果を感じない、すぐにコリや痛みがぶり返す……。こんなときは、姿勢が崩れていないか一度チェックしてみてください。知らず知らずのうちに悪い姿勢をとっているせいで、せっかく整えた肩甲骨がズレてしまっている可能性があります。

姿勢が悪くなる理由の１つに挙げられるのが、骨格のゆがみ。足を組んだり、頬杖をついたりすると、体のバランスが崩れて骨の位置がズレたりします。また、筋力が弱くなると姿勢を保持する力が足りず、背骨のゆがみを招いて前かがみの姿勢になりがち。

ほかにも、同じ姿勢で長時間のデスクワークやスマートフォンの操作といった無意識な行いが、正しい姿勢への意識を低下させているケースも見受けられます。姿勢の崩れは何気ない普段の動作や生活習慣から生じます。

エクササイズによって本来あるべき位置に肩甲骨を戻しても、不調の元凶である悪い姿勢を続けていれば元も子もありません。肩甲骨はがしの成果を持続させるためにも、よい姿勢を保つことは必須。左ページのチェックリストと日常を照らし合わせ、気をつけるべき点を確認しましょう。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理