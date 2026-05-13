HYDE、ソロ25周年特集掲載『PMC』表紙に登場　ロングインタビューも収録

HYDEが表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』が、5月21日に発売される。あわせて、CDショップ・ネット書店限定予約特典のデザインが公開された。

【写真】HYDEの撮りおろし写真を使用したポストカード3種

今回デザインが解禁されたのは、タワーレコード、HMV、楽天ブックスで予約した購入者向けの、HYDEの撮りおろし写真を使用したポストカード（ショップ別絵柄違い）の3種（いずれも数に限りがある）。

今号の特集では、今年ソロデビュー25周年を迎えるHYDEの“JEKYLL”を大きく取り上げる。撮りおろしのグラビアに加え、オリジナルアルバム『JEKYLL』、オーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」と精力的に活動するHYDEの最新ロングインタビューを掲載。インタビューでは、L'Arc-en-Cielとしてヘッドライナーを務める日本最大級のインターナショナルフェスティバル「SUMMER SONIC 2026」についても語っている。

また、「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の国内ツアー総括レポート、HYDEの最新写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』のアザーカットも特別に掲載される。

そのほか、「SUMMER SONIC 2026」、BABYMETALの春フェス、ONE OK ROCK×UVERworld、YOASOBIによるスタジアム対バンのレポート、Paledusk「What is Paledusk?? TOUR 2026」のレポートなどを収録。特別付録としてモナキの16Pのスペシャルブックが付属する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）