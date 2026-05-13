１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。



１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円６３銭前後と前日に比べ４５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回り、インフレ懸念が強まったことから一時１５７円７６銭まで上伸した。



前日に米長期金利が上昇したことを受け、この日の東京市場は日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが優勢となっている。朝方には１５７円５０銭台に伸び悩む場面もあったが、米原油先物が高止まりしていることから日本の貿易収支悪化を意識した円売りが出やすいこともあり、ドル円相場は午前９時５０分すぎに１５７円７６銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円１２銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS