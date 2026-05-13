カナデビア<7004.T>が続急伸している。１２日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高は６４００億円（前期比０．８％減）と減収を見込むものの、営業利益２５５億円（同２．１倍）、純利益２１０億円（同８８．６％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比１３円増の３８円としたことが好感されている。



海外での大型ＥＰＣ案件の進捗により環境事業は堅調を見込むものの、事業ポートフォリオ改革の影響により、機械・社会インフラ事業、脱炭素化事業で減収を見込む。前期に計上した海外子会社による技術トラブルの一過性費用がなくなることや、社会インフラ事業で前期に発生した橋梁事業の損失縮小もあり、大幅増益となる見通しだ。



なお、２６年３月期決算は、売上高６４５２億２２００万円（前の期比５．７％増）、営業利益１２１億９２００万円（同５４．８％減）、純利益１１１億３７００万円（同４９．６％減）だった。



また、１２日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、香港に拠点を置く投資ファンドのオアシス・マネジメントの株式保有割合が５．４４％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けた思惑的な買いも入っているようだ。保有目的は「ポートフォリオ投資及び株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」としており、報告義務発生日は４月３０日となっている。



出所：MINKABU PRESS