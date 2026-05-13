菊池修司、30歳の節目に1st写真集『Ambivalent』7月3日刊行「僕の“物語”を、是非楽しんで」

菊池修司1st写真集『Ambivalent』が、7月3日に東京ニュース通信社より発売されることが決定した。

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菊池修司は1995年11月10日生まれ、東京都出身。ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』シリーズ、舞台『東京リベンジャーズ』シリーズ、舞台『HELI-X』シリーズ、Action Stage『エリオスライジングヒーローズ』シリーズ、『チェリまほThe Musical』～30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい～など、数々の2.5次元作品に出演してきた。現在はMANKAI STAGE『A3!』ACT3!～SPRING & SUMMER 2026～に皇天馬役で出演中のほか、6月11日より舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』に御影玲王役で出演する。今年4月には、所属事務所Stovaに在籍する俳優7名で劇団・UNFORM＋（アンフォームプラス）を発足した。

本写真集は、菊池が30歳、俳優10周年という節目のタイミングで刊行する初の写真集となる。ネガティブな自分も、明るいポジティブな自分も混在する“今”の自身と向き合い、“等身大の自分”を表現したという。

写真集の発売とあわせて、購入者特典も発表された。Amazonおよび楽天ブックスでは限定表紙版を、アニメイト（通販・実店舗含む）ではミニフォトブック付き写真集（6,360円／税込）を、セブンネットショッピングでは菊池修司直筆サイン入り写真集を販売する。限定表紙版および特典付き販売は在庫がなくなり次第終了となる。

また、写真集発売を記念して、7月5日に大阪、7月11日・12日に東京で発売記念イベントの開催が予定されている。詳細は決定次第、TOKYO NEWS magazine&mookにて発表される。さらに、HMV&BOOKS SHIBUYAでは写真集発売記念パネル展の開催も決定している。

■菊池修司コメントこの度、人生初となる写真集を発売することとなりました。自分の夢であった写真集を、30歳、そして俳優10周年という節目のタイミングで、形として届けられる事、大変嬉しく思います。ひとえに皆様の応援のおかげです。改めて、本当にありがとうございます。今日までの道のりは、決して楽しいことばかりでなく、時には迷い、悩んだ日もありました。そんなネガティブな自分も、明るいポジティブな自分も混在する、“今”の僕という人間と真っ向から向き合い、“等身大の自分”を表現させていただきました。自分が何者であるのか。何が自分で、何が自分じゃないのか。そんな自分をこれからも、好きでありたいーーたくさんの想いと葛藤が、この一冊に凝縮されています。写真集の枠を超えた、僕の“物語”を、是非楽しんでもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）