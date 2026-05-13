プレミア昇格まであと一つ…松木玖生先発のセインツ、延長戦の末にミドルスブラ撃破!! PO決勝で平河悠所属ハル・シティと激突
[5.12 チャンピオンシップPO準決勝第2戦 サウサンプトン 2-1(延長) ミドルスブラ]
チャンピオンシップPO準決勝第2戦が12日に行われ、MF松木玖生が所属するサウサンプトンがミドルスブラを2試合合計2-1で下し、決勝へと駒を進めた。23日にウェンブリーで開催される決勝ではMF平河悠が所属するハル・シティと激突する。
9日にミドルスブラのホームで行われた第1戦は0-0に終わり、サウサンプトンのホームで迎えた第2戦。第1戦はベンチスタートとなった松木はスターティングメンバーに名を連ねた。
試合は開始早々の前半5分にいきなり動く。右サイドからDFカラム・ブリテンが送ったグラウンダーのクロスをMFライリー・マクグリーが右足ダイレクトで合わせてゴールに流し込み、アウェーのミドルスブラが先制に成功した。
1点のビハインドを背負ったサウサンプトンだが、45+1分に同点に追い付く。左サイドからDFジェームズ・ブリーがFKを蹴り込むと、ファーサイドのDFライアン・マニングが左足ボレー。シュートはGKソル・ブリンに阻まれたものの、跳ね返りをFWロス・スチュワートがヘディングで押し込み、試合を振り出しに戻した。
1-1で後半を迎えると、後半21分にサウサンプトンベンチが動き、松木はベンチへと下がった。その後もともに勝ち越し点を許さず、1-1のまま延長戦へと突入。
延長戦でもなかなかスコアが動かなかったが、延長後半11分、右サイドからMFシェイ・チャールズが左足でゴール前に送ったボールが、そのままゴールマウスに収まってサウサンプトンが勝ち越し。ミドルスブラの反撃を許さずに逃げ切ったサウサンプトンが、2試合合計2-1として準決勝を突破した。
チャンピオンシップPO準決勝第2戦が12日に行われ、MF松木玖生が所属するサウサンプトンがミドルスブラを2試合合計2-1で下し、決勝へと駒を進めた。23日にウェンブリーで開催される決勝ではMF平河悠が所属するハル・シティと激突する。
9日にミドルスブラのホームで行われた第1戦は0-0に終わり、サウサンプトンのホームで迎えた第2戦。第1戦はベンチスタートとなった松木はスターティングメンバーに名を連ねた。
1点のビハインドを背負ったサウサンプトンだが、45+1分に同点に追い付く。左サイドからDFジェームズ・ブリーがFKを蹴り込むと、ファーサイドのDFライアン・マニングが左足ボレー。シュートはGKソル・ブリンに阻まれたものの、跳ね返りをFWロス・スチュワートがヘディングで押し込み、試合を振り出しに戻した。
1-1で後半を迎えると、後半21分にサウサンプトンベンチが動き、松木はベンチへと下がった。その後もともに勝ち越し点を許さず、1-1のまま延長戦へと突入。
延長戦でもなかなかスコアが動かなかったが、延長後半11分、右サイドからMFシェイ・チャールズが左足でゴール前に送ったボールが、そのままゴールマウスに収まってサウサンプトンが勝ち越し。ミドルスブラの反撃を許さずに逃げ切ったサウサンプトンが、2試合合計2-1として準決勝を突破した。