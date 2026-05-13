くすまない、浮かない、古く見えない。大人の春メイクを更新する【KATE】注目コスメ
春メイクに挑戦したいけれど、「頑張って見える」「若作り感が出る」と感じてしまうことはありませんか？2026年春は、軽やかな透け感や“盛りすぎない立体感”がキーワード。そんな今季の空気感にぴったりなのが、【KATE】の人気シリーズです。今回は、大人世代でも取り入れやすいカラーと質感がそろった注目アイテムをピックアップ。自然に今っぽさをまとえる使い方とともに紹介します。
“丸みのある目元”を自然に作る「ポッピングシルエットシャドウ」
大人のアイメイクは、締め色を強く入れすぎると古く見えたり、まぶたの影感を強調してしまったりすることも。そんな悩みに寄り添ってくれるのが、ケイト「ポッピングシルエットシャドウ」です。
▲ケイト「ポッピングシルエットシャドウ」 限定新色２種（写真はチュチュピンクポップ） ￥1,540（税込、編集部調べ）
今回注目したい“チュチュピンクポップ”は、やわらかなミュートピンクと高輝度グリッターの組み合わせが特徴。上部のマットカラーをふんわり丸く広げることで、目元に自然な奥行きを演出できます。さらに、左下のうるみグリッターを黒目の外側あたりに軽くのせることで、抜け感のある印象に。右下の大粒グリッターは、まぶた中央や涙袋中央にポイント使いすることで、ギラつかずに立体感をプラスできます。透け感を残しながら丸みを作るアイメイクが、大人世代にも取り入れやすいバランスです。
くすみがちな唇を自然に明るく見せる「リップモンスター クリアトーン」
春らしいピンクメイクに挑戦したいけれど、「唇だけ浮いて見える」と感じる人も少なくありません。そんなときに活躍してくれるのが、ケイト「リップモンスター クリアトーン」です。
▲ケイト「リップモンスター クリアトーン」 新色１種（写真は葡萄化モンスター） ￥1,540（税込、編集部調べ）※一部店舗・WEBにて発売
新色“葡萄化モンスター”は青みを感じる落ち着いたカラー。発色が強すぎず、唇になじみながら自然な血色感を与えてくれるのが魅力です。特に大人世代は、唇のくすみ感によって顔全体が疲れて見えることもありますが、このカラーは肌から浮きにくく、透明感を引き出してくれる印象ミュートメイクや透け感重視の春メイクとも好相性。青み系カラーでありながら強さが出にくいため、普段ピンクリップが苦手な人でも挑戦しやすい１本でしょう。
“眉の抜け感”で顔全体の印象が変わる
アイメイクやリップを今っぽく更新しても、眉だけ重たいままだと全体が古く見えてしまうことがあります。そんな大人の眉メイクにおすすめなのが、ケイト「アイブロウペンシルスーパースリム0.8」です。
▲ケイト「アイブロウペンシルスーパースリム0.8」 新色（写真はBR-7） ￥1,100（税込、編集部調べ）
直径0.8mmの極細芯は、自眉を１本ずつ描き足すように使えるのが特徴。新色の“BR-7”は、黒髪にもなじみやすいココアブラウンで、眉だけ浮きにくい絶妙カラーです。眉尻まで細かく描けるので、のっぺり感が出にくく、自然な毛流れを演出できるのも魅力。大人世代の眉は“しっかり描く”より、“隙間を自然に埋める”くらいの軽さが今っぽく見えるポイントです。
今回紹介した【KATE】のアイテムは、どれも“大人でも取り入れやすい今っぽさ”が魅力。透け感、軽さ、自然な立体感と2026年春のトレンドを無理なく取り入れられる設計なので、メイクを更新したい人にぴったりですよ。＜text＆photo：Chami＞
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