開催：2026.5.13

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 3 - 1 [ロッキーズ]

MLBの試合が13日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとロッキーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

1回裏、5番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 COL

5回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 2-0 COL

7回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 3-0 COL

9回表、3番 ハンター・グッドマン 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 PIT 3-1 COL

試合は3対1でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで2勝5敗0S。パイレーツのソトにセーブがつき、3勝0敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 10:22:08 更新