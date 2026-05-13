なかなか本命になれない…。男性から都合よく扱われる女性の特徴
最初はちゃんと向き合ってくれていたのに、気づけば男性にとって都合のいい関係になっている。こうした流れには共通するパターンがあります。差が出るのは、“受け入れ方”です。
“急な誘い”に毎回応じてしまう
男性からの「今日会える？」に、予定を調整して毎回応じていませんか？これが続くと、男性にとって「自分のタイミングで会える相手」になってしまうことに。本命として向き合ってもらえる女性は、自分の都合をきちんと伝えているものです。
“曖昧な関係”をそのまま続けている
連絡頻度も会い方も不安定なのに、「そのうち変わるかも」と流していませんか？曖昧な状態を受け入れ続けるほど、関係は固定されてしまうもの。何を求めている関係なのかを、自分でも曖昧にしないことが大切です。
“嫌われたくなくて”合わせすぎている
本当は嫌なことでも、「大丈夫」と合わせていませんか？断れない状態が続くと、男性は境界線を感じなくなっていくもの。都合よく扱われやすい女性は、違和感を覚えても解決を後回しにしています。
都合よく扱われるかどうかは、最初の受け入れ方で変わるもの。嫌われないことより、“自分を雑に扱わない”対応が、男性に本命として向き合われるための土台になります。 ※画像は生成AIで作成しています
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