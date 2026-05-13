姿勢と動かし方で変わる。40代からの“くびれウエスト”を取り戻す簡単エクササイズ
ダイエットのために生活習慣を見直しているのに、お腹まわりだけなかなか変化しない状態が続いていませんか？40代以降は、筋肉量だけでなく「姿勢」や「体の使い方」がシルエットに大きく影響するものです。特に下腹まわりは、体幹がうまく使えていないと、ぽっこり感が出やすくなることも。
そこで取り入れたいのが、腹筋と体幹を同時に使う簡単エクササイズ【サイドシザース】。丸まりやすい姿勢を整えながら、お腹まわりへじわっと刺激を入れ、くびれ印象を引き出します。
【STEP１】姿勢をつくる
【STEP２】開いて交差する
両脚を床スレスレの位置でキープしながら、脚を上下に入れ替えるようにクロス。反動を使わず、ゆっくり10回を目安に行います。脚全体を“お腹で支える”感覚を意識するのがポイントです。
▶︎効かせるコツ
「脚の高さ」と「動かす速度」を意識しましょう。脚が高くなるほど負荷は逃げやすく、床へ近づけるほど腹筋と体幹に刺激が入りやすくなります。回数を急ぐより、“効いている感覚”を意識しながら丁寧に動かすことが大切です。
腹筋と体幹が自然に使えるようになると、お腹まわりのシルエットは少しずつ変わっていきます。無理なく続けながら、スッキリした印象づくりにつなげてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的なトレーニング知見を参考に編集部にて構成しています
🌼脇腹のシルエットが変わる。ぼやけたくびれラインが整う“体幹ねじり”ポーズ