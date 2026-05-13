全員10代5人組ボーイズグループ・VIBYが等身大の気持ちを詰め込んだ青春ソング「HANAMARU」リリース＆MV公開

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BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による、新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第一弾ボーイズグループVIBY（バイビー）の2nd Digital Single 「HANAMARU」が配信リリース、そしてMVが公開された。

■うまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に「自分自身に、はなまるをあげてほしい」

「HANAMARU」はうまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に「自分自身に、はなまるをあげてほしい」という想いが込められている。まさにVIBYの等身大の気持ちを詰め込んだ青春ソングだ。

MVは、春の季節感が漂うヨーロッパの少年のムードを基調にブルー＆グリーンの色味が感じられる開放的な空間で撮影。エネルギッシュなVIBYのダンスパフォーマンスが光る映像となっている。

時折登場する“花まる”のアニメーション、そして、2サビに登場する宙に浮かんだようなシーンは、トランポリンを使用して撮影し、メンバーたちは無邪気に跳びはね、楽しげな表情を見せていており、まさに”HANAMARU”な笑顔をMVを通して見ることができる。

■【動画】「HANAMARU」MV

■HANAMARU「VIBY’s CAFE」 も開催！

また、原宿竹下通りの商業施設CUTE CUBE HARAJUKUの「GO☆GO☆CAFE！（ゴーゴーカフェ）」にて、2nd Digital Single「HANAMARU」のリリースを記念した「VIBY’s CAFE」を5月16日より実施する。

メンバーそれぞれの「好き」を詰め込んだオリジナルパフェや、ここでしか手に入らない限定グッズなど、特別な空間を楽しむことができる。

■VIBYリーダー・IO コメント

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HANAMARU」

https://VIBY.lnk.to/HANAMARU

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「Miracle : The First Light」

https://viby.lnk.to/Miracle_The_First_Light

■【画像】「HANAMARU」カバー

■関連リンク

「VIBY’s CAFE」詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000180005.html

VIBY OFFICIAL SITE

viby-official.com