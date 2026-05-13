全員10代5人組ボーイズグループ・VIBYが等身大の気持ちを詰め込んだ青春ソング「HANAMARU」リリース＆MV公開
BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による、新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第一弾ボーイズグループVIBY（バイビー）の2nd Digital Single 「HANAMARU」が配信リリース、そしてMVが公開された。
■うまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に「自分自身に、はなまるをあげてほしい」
「HANAMARU」はうまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に「自分自身に、はなまるをあげてほしい」という想いが込められている。まさにVIBYの等身大の気持ちを詰め込んだ青春ソングだ。
MVは、春の季節感が漂うヨーロッパの少年のムードを基調にブルー＆グリーンの色味が感じられる開放的な空間で撮影。エネルギッシュなVIBYのダンスパフォーマンスが光る映像となっている。
時折登場する“花まる”のアニメーション、そして、2サビに登場する宙に浮かんだようなシーンは、トランポリンを使用して撮影し、メンバーたちは無邪気に跳びはね、楽しげな表情を見せていており、まさに”HANAMARU”な笑顔をMVを通して見ることができる。
■【動画】「HANAMARU」MV
■HANAMARU「VIBY’s CAFE」 も開催！
また、原宿竹下通りの商業施設CUTE CUBE HARAJUKUの「GO☆GO☆CAFE！（ゴーゴーカフェ）」にて、2nd Digital Single「HANAMARU」のリリースを記念した「VIBY’s CAFE」を5月16日より実施する。
メンバーそれぞれの「好き」を詰め込んだオリジナルパフェや、ここでしか手に入らない限定グッズなど、特別な空間を楽しむことができる。
■VIBYリーダー・IO コメント
■リリース情報
2026.05.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「HANAMARU」
https://VIBY.lnk.to/HANAMARU
2026.06.24 ON SALE
SINGLE「Miracle : The First Light」
https://viby.lnk.to/Miracle_The_First_Light
■【画像】「HANAMARU」カバー
■関連リンク
「VIBY’s CAFE」詳細はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000180005.html
VIBY OFFICIAL SITE
viby-official.com