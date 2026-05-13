NEXZ日本3rd EP『Hellmate』リリース決定！3種類のジャケット写真公開

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NEXZが、6月24日に日本3rd EP『Hellmate』をリリースすることが決定。併せて、ジャケット写真が公開された。

■EPには全4曲を収録

タイトル『Hellmate』は、「Hell」と「mate」が合わさった造語。見た目はヤンチャで少し反抗的に見えても、仲間とお互い理解し合いながら共に歩むという意味が込められている。

本作には、日本オリジナル楽曲「Hellmate」「Hands up, Yo!」「Can’t hide」に加え、韓国リリースで話題の人気楽曲「Mmchk」の日本語バージョンまで、全4曲を収録。ジャンルの枠を越えた多彩なサウンドで、型にハマらない彼らの魅力を詰め込んだ一作になっている。

映像特典付きの初回生産限定盤A、32PのブックレットやZINEの付属する初回生産限定盤B、通常盤、ファンクラブ会員のみが限定購入できる各メンバー仕様のNEX2Y盤7種の計10形態となっており、メンバーに会える多種多様な購入者対象イベントに各店舗毎のオリジナル特典ラインナップも解禁された。詳細は、リリース特設サイトをチェックしよう。

併せて、本作のジャケット写真も公開された。アートワーク･テーマは “ヤンチャな青春応援団”。尖った爪や羽を身に着け、小悪魔感を演出したヤンチャなイメージながらも、NEXZらしく世の中の人たちを応援する姿を表現した。

別のアートワークでは、大人びたダークでクールなビジュアルにも挑戦。挑発的でスマートな、従来と違ったあらたな魅力を発揮している。また、NEX2Y（ファンの名称）にはお馴染みのキャラクター “FOX2Y” も「LITTLE DEVIL FOX2Y」として登場しており、今作ならではのディテールからも目が離せない。

メイン：初回限定盤Aジャケット写真

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

EP『Hellmate』

■関連リンク

EPリリース特設サイト

https://nexz-official.com/s/n180/page/hellmate?ima=1153

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com