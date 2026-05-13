クリップコーポレーション <4705> [東証Ｓ] が5月13日午前(10:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の1億3400万円の黒字→500万円の赤字(前の期は4200万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億7800万円→3900万円(前年同期は8500万円)に78.1％減額し、一転して54.1％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当連結会計年度におきまして、前年度に引き続き、岐阜エリアを中心とする連結子会社である螢雪ゼミナールの平均生徒数が予想比54名減（2.6％減）となったことに加え、閉鎖教室の閉鎖に伴う費用が予想外にかかったことから、連結の利益に大きな影響を与えております。各校舎の収益性の悪化から、減損損失を26百万円計上し、連結営業利益は、予想比１億70百万円の減少、連結経常利益は、予想比１億39百万円の減少、親会社株主に帰属する当期純利益は、予想比１億51百万円の減少となりました。 個別の業績予想につきましては、予想の範囲内で推移しております。 なお、配当金額につきましては、１株あたり45円の予想を据え置いております。