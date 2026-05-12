「好き」だけで決めちゃダメ！結婚の“相性”を見極める３つのポイント
「彼と結婚したら幸せになれるかな？」――そんなモヤモヤ、誰もが一度は抱くもの。恋愛のときは勢いで進めても、結婚は生活が毎日続くからこそ“相性”がすごく大事なんです。そこで今回は、結婚の“相性”を見極める３つのポイントを紹介します。
素の自分を出しても平気？
長い結婚生活では、いいときも悪いときも全部さらけ出すことになります。スッピンや落ち込んでるとき、イライラしたときなど、どんな場面でも「それでも一緒にいたい」と思える関係なら安心。逆に「ずっと良い自分を見せなきゃ」と力んでしまうなら、まだ結婚には早いのかもしれません。
家事・お金・気遣いの“シェア感覚”はある？
結婚後に一番モメるのがここ。例えば「週末の買い出しで財布をどう出すか」「洗い物をどっちがやるか」など、些細なことがストレスになることがあるんです。大事なのは“役割を押し付けずに自然とシェアできるか”ということ。ここで柔軟な対応をお互いにできるカップルは、長続きしやすいでしょう。
価値観がズレたときに譲り合える？
「貯金派と投資派」「静かな休日とアクティブ休日」「子育ての方針」など、全部一致している必要はありません。でも、違ったときにどっちかが一方的に我慢していると不満が溜まります。“どっちを優先するか”を話し合えるかどうかが、結婚の相性を決める分かれ道です。
素の自分でいられること、小さな生活のシェア感覚、価値観のズレをどう扱うかの３つの相性が良いなら、安心して結婚のステージへ進めるはず。どうしても迷ったら、週末だけでも“ちょい同棲”して試してみるのもおすすめですよ。
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