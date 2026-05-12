ここに違いが表れる。本命とそれ以外、男性が見せる“接し方の差”とは
優しいし、ちゃんと会ってくれる。それでも「本命なのかな？」と不安になることはありませんか？でも、男性は本命相手に対して、細かな“接し方”に無意識に差を出しています。
会話の“終わらせ方”が違う
男性は本命相手には、会話や関係を雑に終わらせません。LINEでもデートでも、「またね」「次どうする？」と自然に続きを作ろうとするでしょう。この“終わらせない動き”こそ本命サインです。
あなたについて“気にする範囲”が広くなる
男性は本命相手には、相手の気分や状況まで気にするようになります。体調、仕事、ちょっとした変化にもマメに反応するでしょう。この“興味の深さ”こそ本命サインなのです。
あなたとの“関係を整えようとする”
男性は本命相手とは、空気が悪くなってもそのまま放置しません。気まずさを減らそうとしたり、自然に元に戻そうと行動するものです。この“整えようとする姿勢”を見せるのも本命サインと言えます。
あなたが本命かどうかは、大きな愛情表現だけでは見えません。むしろ、日常の小さな接し方に男性の本音は出るもの。それに気づけると、関係の温度はかなり見えやすくなります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは