彼氏に近づかないで！無自覚に「男心を弄ぶ女性」に見られる特徴
思わせぶりな行動がうまい女性が自分の彼氏に近づいてきたらと思うと、女性としては気が気ではありません。
そこで今回は、無自覚に「男心を弄ぶ女性」に見られる特徴を紹介するので、ぜひ事前にきちんと対策しましょう。
｜ボディタッチが多い
ボディタッチは相手に親近感を与える行為。
男性は何度もボディタッチされると「彼女は自分に気があるのかも」と感じ始めてしまうものです。
しかも、やたらとそういう女性は無自覚にやっているので、なるべく彼氏に近づけさせないように意識しましょう。
｜すぐ男性に相談を持ちかける
男性は女性から「相談したい」と言われると「頼られている」と嬉しくなりますし、それをきっかけに相手の女性に好意を持ってしまうことがあります。
実際に相談するとなれば２人きりの状況にもなりやすいので、彼氏の気持ちがその女性に傾いてしまう可能性も考えられるでしょう。
｜男性を褒めまくる
とにかく男性のことを褒めまくる女性も要注意人物です。
誰でもできそうなことでも、「すごいね！」「よく頑張ったね」と褒めることで男性の心をくすぐります。
男性は基本的に承認欲求が高いので、逆に彼氏の方から女性に対して好意を持つ恐れがあります。
無自覚な女性の思わせぶりな言動に、彼氏の気持ちが揺らいでしまうこともあるので、今回紹介した特徴を持つ女性が彼の身近にいるなら、なるべく距離を取ってもらうとようにしてくださいね。
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